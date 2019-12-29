زعيم كوريا الشمالية يجمع قادة الحزب الحاكم قبل انقضاء مهلة منحها لواشنطن

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية في 22 ديسمبر 2019 لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون (فرانس برس)

جمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القادة الرئيسيين لحزب العمال الحاكم، وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن، على ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

والجلسة العامة للحزب التي افتُتحت السبت جاءت بعدما أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن برامجها للتسلح، متوعدة بتقديم «هدية عيد الميلاد» مليئة بالتهديدات.

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وترأس كيم اجتماع الحزب الذي تباحث بشأن «موقفٍ شفاف ومستقل ومناهض للإمبريالية»، حسبما نقلت «فرانس برس» عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وتأتي هذه الجلسة العامة للحزب بعدما كان كيم ترأس الاسبوع الفائت اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.

وحسب الوكالة الكورية الشمالية، الأحد الماضي، فإن كيم قدّم تحليلاً موجزا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد لتعزيز القوات المسلحة الشاملة للبلاد، كما أشار بالتفصيل إلى الاتجاه والسبل الواجب الحفاظ عليها لتعزيز القوات المسلحة.

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والمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمدة منذ قمة هانوي بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وكيم التي انتهت بدون اتفاق في فبراير الفائت.

وخلال الشهر الجاري، أجرت كوريا الشمالية اختباراً حيويا جديداً في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، بعد اختبارها أسلحة عدة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ بالستية.

وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية.

وقال ترامب انه يأمل أن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، مزهرية وليس تجربة صاروخية جديدة يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.