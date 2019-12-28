مقتل خمسة وإصابة أربعة إثر تحطم طائرة في لويزيانا الأميركية

ذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب أربعة آخرون إثر تحطم طائرة صغيرة بساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد، جنوب ولاية لويزيانا الأميركية فور إقلاعها من مطار بالولاية.

وأبلغ مسؤولون بالشرطة والإطفاء محطة «كيه إيه تي سي» المحلية التابعة لشبكة تلفزيون «إيه بي سي» أن ستة أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي في لافاييت بولاية لويزيانا، بحسب «رويترز».

وذكرت المحطة أن شخصا واحدًا من ركاب الطائرة نجا من الحادث، في حين أُصيب ثلاثة على الأرض ونُـقلوا إلى مستشفى محلي. وقال شهود لمحطة «كيه إيه تي سي» إن الطائرة اصطدمت بكابل كهرباء عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريًّا.

وذكرت المحطة أن الهيئة الوطنية لسلامة النقل قالت إن الطائرة ذات المحركين تحطمت على بعد 1.6 كيلومتر إلى الغرب من مطار لافاييت بعد قليل من إقلاعها من المطار. وأبلغ محققون من الطيران الاتحادي المحطة بأنهم سيفتحون تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.