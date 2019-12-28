مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

عناصر أمن أفغان قرب قاعدة عسكرية في هلمند بتاريخ 23 ديسمبر 2015 (فرانس برس)

قُتل عشرة جنود أفغان، اليوم السبت، في هجوم شنّته حركة طالبان، على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم كتيبة «مايواند 215» التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان، إن عناصر طالبان حفروا نفقًا إلى القاعدة في منطقة سنغين وفجّروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمّع العسكري.

وأضاف: «كان هناك 18 جنديًا في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين. قتل 10 منهم، وجرح أربعة جنود وصدّ أربعة آخرون هجوم طالبان ببسالة».

وتبنّت طالبان الهجوم في بيان صادر عن الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد وأُرسل إلى وسائل الإعلام، سحب الوكالة الفرنسية.

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ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

والثلاثاء، أعلن مسؤولون مقتل سبعة جنود أفغان في هجوم لحركة «طالبان» على قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان، عشية مقتل جندي أميركي، فيما تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ آخر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن «إرهابيين» هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان، تستخدم مناصفة بين الجيش والإدارة الوطنية للأمن (الاستخبارات الأفغانية)، ما أسفر عن «مقتل سبعة جنود في الجيش وجرح ثلاثة آخرين، إلى جانب إصابة ثلاثة من موظفي المديرية الوطنية للأمن»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويشهد الشتاء عادة تراجعًا للمواجهات مقارنة بـ«موسم القتال»، مع عودة مقاتلي «طالبان» إلى قراهم، إذ تتسبب الثلوج والجليد المتراكم في جعل الهجمات أكثر صعوبة.

وقال مسؤولون في الاستخبارات الألمانية في مخيم مرمال الذي يشكل قاعدة تديرها ألمانيا خارج مزار الشريف في بلخ، أن يناير 2019 شهد أكبر عدد من الهجامت في الشمال. وقال أحدهم لـ«فرانس برس»، «إذا لم يطرأ تغيير في اللعبة على المستوى الاستراتيجي، سيكون الشتاء ساخنًا. وأضاف: «نتحدث عن نحو عشرين حادثًا أمنيًّا يوميًّا في المعدل» لدى قيادة الشمال لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت واشنطن و«طالبان» قريبتين من التوصل إلى اتفاق في بداية سبتمبر، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق المفاوضات التي بدأت قبل عام إثر هجوم استهدف قاعدة «باغرام» الجوية بشمال كابل، وأسفر عن سقوط 12 قتيلًا بينهم جندي أميركي. واُستؤنفت المفاوضات في السابع من ديسمبر في الدوحة خلال الشهر الجاري. وقتل عشرون جنديا أميركيا على الأقل خلال عمليات في أفغانستان خلال العام الجاري، بمن فيهم العسكري الذي سقط الإثنين الماضي.