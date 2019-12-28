لهذا السبب.. الفلبين تمنع نائبين أميركيين من دخول أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 12:15 مساء
المعارضة الفلبينية ليلى دي ليما مسجونة منذ فبراير 2017 في مانيلا (أ ف ب)

منعت الفلبين عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي من دخول أراضيها وهددت بإلزامهما الحصول على تأشيرات دخول في حال فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين ضالعين في سجن شخصية معارضة، كما أعلن الجمعة المتحدث باسم الرئاسة.

ومنع العضوان الأميركيان في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن وباتريك ليهي من دخول الفلبين بعد إدخال بند في الموازنة الأميركية لعام 2020 يرمي إلى منع المسؤولين الفلبينيين الضالعين في سجن السناتورة ليلى دي ليما من دخول الولايات المتحدة كما قال المتحدث باسم الرئاسة سلفادور بانيلو، بحسب «فرانس برس».

معارضة رئيسية
وليلى دي ليما المعارضة الرئيسية للرئيس رودريغو دوتيرتي والتي تنتقد سياسته في مكافحة المخدرات التي أسفرت عن آلاف الضحايا، مسجونة منذ فبراير 2017 بتهمة تهريب المخدرات. لكنها تدفع ببراءتها وتتهم الرئيس الفلبيني باضطهاد خصومه السياسيين.

وقال بانيلو «في حال طبقوا هذا البند في الموازنة الأميركية سنضطر إلى الطلب من جميع الأميركيين القادمين إلى بلادنا الحصول على تأشيرة دخول». ويمثل السياح الأميركيون القادرون على البقاء في الفلبين بدون تأشيرة لثلاثين يوما، أكثر من عشر سياح البلاد بحسب وزارة السياحة.

القتل خارج القانون
وتعديل مجلس الشبوخ الأميركي يسمح لواشنطن برفض دخول مسؤولين فلبينيين إلى البلاد في حال حصلت وزارة الخارجية الأميركية على «معلومات ذات صدقية» حول المتورطين في سجن ليلى دي ليما.

وفي رسالة كتبتها في السجن، شكرت دي ليما أعضاء مجلس الشيوخ مؤكدة أنه «لم يعد ممكنا الاستمرار في الإفلات من العقاب». وأضافت أن سجنها هو رد على التحقيق الذي أجرته لسنوات حول جرائم القتل خارج إطار القضاء والتي ارتكبتها «فرق الموت» في إطار مكافحة المخدرات عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية مدينة دافاو (جنوب).

وللعديد من الفلبينيين أقارب هاجروا إلى الولايات المتحدة وباتوا يحملون الجنسية الأميركية. ويشن دوتيرتي حربا على تجار المخدرات تحظى بتأييد كثر من مواطنيه لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرونها جريمة حرب، وقد أودت بحياة ما لا يقل عن 5500 شخص.

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