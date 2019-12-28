مقتل متعاقد أميركي وجرح عسكريين في هجوم صاروخي بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 02:07 صباحا

قتل متعاقد أميركي وأصيب العديد من العسكريين الجمعة، في هجوم صاروخي شمال العراق، حسبما أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال التحالف في بيان «قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف التحالف أن «قوات الامن العراقية تقود الرد (على الهجوم) والتحقيق».

وفي منتصف ديسمبر الحالي دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى «اتخاذ إجراءات» لوقف الهجمات على مصالح أميركية في العراق تنسبها واشنطن إلى إيران التي تتمتع بنفوذ متزايد في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها.

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