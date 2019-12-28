واشنطن تتهم طهران بمنع إحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 12:57 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بوركسل, 20 نوفمبر 2019, (أ ف ب)

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السلطات الإيرانية الجمعة، باللجوء إلى «العنف» والرقابة لمنع إحياء ذكرى من قتلوا جراء قمع حركة الاحتجاجات التي هزت إيران منتصف نوفمبر الماضي.

وكتب بومبيو على تويتر «من حق الشعب الايراني، أن يبكي 1500 ضحية ذبحهم خامنئي خلال التظاهرات في إيران»، في إشارة للمرشد الإيراني الاعلى آية الله علي خامنئي، وفق وكالة «فرانس برس».

كانت الولايات المتحدة أشارت حتى الآن، إلى سقوط أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى جراء قمع الاحتجاجات التي اندلعت منتصف نوفمبر في مدن إيرانية عدة رفضا لرفع أسعار الوقود.

لكن بومبيو لفت إلى حصيلة أكبر سبق أن ذكرتها بعض وسائل الاعلام، ومثلها تنظيم مجاهدي خلق الإيراني المعارض.

ورفضت الخارجية الأميركية في اتصال مع فرانس برس الادلاء بتعليق اضافي.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن قمع الحركة الاحتجاجية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

واعتبر بومبيو أن «النظام يخشى مواطنيه، ولجأ مجددا إلى العنف وقطع الإنترنت».

وذكرت وكالة إيلنا الايرانية أن شبكة الإنترنت قطعت الأربعاء الماضي في محافظات إيرانية عدة قبل توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى الضحايا لمناسبة مرور شهر على الاحتجاجات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب رئيس مجلس حكماء بنغازي: نشارك في النشاط الوطني.. ونحافظ على أمن المجتمع
ليبيا
رئيس جامعة سبها: نتعامل مع الجميع دون تفرقة بين الشرق أو الغرب أو الجنوب
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحرك روسي - تركي لاختصار الطريق إلى «برلين»
ليبيا
الرئاسة التونسية: تونس لن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق
ليبيا
العدد 214 من جريدة «الوسط»: مسار برلين بين «الكريملين» و«القصر الأبيض» .. ونداء ...
ليبيا
السيسي وكونتي.. توافق على تكثيف الجهود لاستعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
باحث عسكري: صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في طرابلس
ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تخزين معلوماتك الطبية تحت جلدك