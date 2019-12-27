خط «نورد ستريم 2» الروسي لنقل الغاز يدخل الخدمة قبل نهاية 2020

شاحنات صهريج بحقل بوفانينكوفو للغاز في شبه جزيرة يامال الروسية، 21 مايو 2019 (فرانس برس)

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن خط «نورد ستريم 2» الروسي لنقل الغاز سيصبح قيد الخدمة قبل نهاية 2020، رغم العقوبات الأميركية على الشركات التي تسهم في بنائه.

وقال نوفاك للصحفيين: «قبل نهاية 2020، سيصبح نورد ستريم 2 قيد الخدمة»، وأوضح أن روسيا قد تلجأ إلى سفينة متخصصة في تركيب الأنابيب لإنجاز المشروع وهو ما قد يحتاج إلى استعدادات إضافية وقد يستغرق بعض الوقت.

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في حين أوضح مصدر في وزارة الطاقة الروسية أن ثمة حاجة إلى معدات إضافية يجب أن تزود بها السفينة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن لدى روسيا «قدرات معينة» لإنجاز المشروع «في مستقبل غير بعيد».

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، قانونًا يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء هذا المشروع، وعلى خط روسي آخر لنقل الغاز هو تورك ستريم، معتبرًا أن المشروعين سيزيدان من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي، وتاليا تعزيز نفوذ موسكو، فيما نددت ألمانيا، المستفيدة الأولى من «نورد ستريم 2»، بهذه العقوبات ومثلها الاتحاد الأوروبي. وأدت العقوبات الأميركية إلى انسحاب شركة «أول سيز» السويسرية من المشروع في انتظار «توضيحات».

والمشروع بات شبه منجز، ومن شأنه مضاعفة كميات الغاز الطبيعي الروسي التي تصل إلى أوروبا في شكل مباشر عبر بحر البلطيق.