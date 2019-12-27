28 قتيلا حصيلة الإعصار فانفوني في الفليبين

عمال يزيلون شجرة وعمود كهرباء سقطا إثر إعصار فانفوني في بلدة سالسيدو بالفليبين، 26 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

ارتفعت حصيلة إعصار فانفوني الذي ضرب وسط الفيليبين يوم عيد الميلاد إلى 28 قتيلا اليوم الجمعة، بحسب السلطات التي رجحت أن تواصل الحصيلة ارتفاعها، وتسبب هذا الإعصار الذي رافقته هبات رياح بلغت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، بأضرار مادية جسيمة بعدما ضرب قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط البلاد الأربعاء.

وأكّدت السلطات مقتل 28 شخصا، ارتفاعا مقارنة بحصيلة الخميس التي بلغت 16 قتيلا، بعد ما وردت معلومات من المناطق الأكثر تضررا حيث انقطعت خدمات الانترنت والهواتف الخلوية، وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث الوطنية إنّ عدد الضحايا سيزيد ونأمل الا يحدث ذلك، مشيرا إلى أن 12 شخصا لا يزالوا في عداد المفقودين. وضمن القتلى عدة اشخاص من أسرة واحدة غرقوا وشرطي صعقه التيار الكهربائي بعد سقوط أحد الأعمدة خلال دورية ورجل سقطت عليه شجرة جوز الهند، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفسد الإعصار موسم عيد الميلاد لمئات الآلاف في هذا الأرخبيل الآسيوي حيث يشكل المسيحيون الكاثوليك الغالبية. كما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان الساحل والأراضي المنخفضة الذين اجبروا على الاحتفال بعيد الميلاد في مراكز إيواء، فيما لم ينجح آخرون في اللحاق بالتجمعات الأسرية التقليدية للمناسبة بسبب إلغاء رحلات جوية وعمل العبارات.

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ومن المناطق التي ضربها «فانفوني» جزيرة بوراكاي الصغيرة بوسط الفيليبين وجزيرة كورون (غرب) ومواقع أخرى تشكل وجهات مفضلة للسياح وخصوصا الأجانب، بشواطئها الرملية. ورغم أن الرياح العاتية اقتلعت أشجار جوز الهند وحطمت نوافذ المنازل، إلا أن أحدا لم يقتل في الجزيرة. ومع أن قوته تراجعت قليلا، يتبع «فانفون» مسار الإعصار «هايان» الذي تسبب بأكبر الخسائر للبلاد تمثلت بأكثر من 7300 قتيل ومفقود العام 2013 وضرب مدينة تاكلوبان خصوصا. واتجه الإعصار نحو بحر الصين الجنوبي، في طريقه إلى فيتنام اليوم.

ويضرب الفيليبين سنويا نحو عشرين اعصارا توقع مئات القتلى وتزيد من مستويات الفقر. وفي يوليو الماضي أفادت دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي ومقره مانيلا أن العواصف المتكررة تقلص الإنتاج الاقتصادي في الفيليبين بنسبة 1% تصبح 3% عند حدوث عواصف أقوى.