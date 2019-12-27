نتانياهو يعلن فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة «الليكود»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 01:35 صباحا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات العامة المقررة في مارس 2020.

وكتب نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد على موقع «تويتر» قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع «إنه انتصار كبير! شكرًا لأعضاء الليكود على ثقتهم ودعمهم وحبهم»، وأضاف «بمساعدة الله ومساعدتكم، سأقود الليكود إلى فوز كبير في الانتخابات المقبلة، وسنستمر بقيادة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدلى نحو 57 ألفًا من أعضاء «الليكود» في أنحاء إسرائيل بأصواتهم طوال نهار الخميس، وأظهرت نتائج أولية تحقيق نتانياهو لفوز مريح على منافسه جدعون ساعر، ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بعد ساعات.

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