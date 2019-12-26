رئيس إريتريا يعد بتعزيز التعاون مع إثيوبيا

من اليمين آبي أحمد والرئيس الاريتري اسايس افورقي خلال افتتاح مستشفى شمال اثيوبيا 10 نوفمبر 2019.(فرانس برس)

وعد الرئيس الإريتري، ايسايس افورقي، الخميس، بالعمل على تعزيز التعاون مع إثيوبيا، وذلك في اليوم الثاني والأخير من زيارته لهذا البلد الذي بدأ معه مصالحة.

وعبر افورقي عن «امتنانه لكرم الوفادة»، وجدد تأكيد التزام إريتريا بالعمل بقوة من أجل «تعزيز صفحة جديدة من التعاون بين البلدين»، بحسب تغريدة لوزير الإعلام الإريتري، يماني جبر ميسكل، نقلتها وكالة «فرانس برس».

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وشكلت الزيارة لأديس أبابا أول لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، منذ فوزه بجائزة نوبل للسلام لمبادرته بتحقيق السلام مع جارته إريتريا بعد عقود من الحرب.

ووضع الرئيسان حجر الأساس لمبنى السفارة الإريترية في أديس أبابا في بادرة وصفها آبي بأنها «هدية عيد الميلاد» من إثيوبيا لجارتها، بحسب وزير الإعلام، كما تفقدا الرئيسان صباح الخميس، مشاريع زراعية وصناعية إلى جانب مرصد الفضاء ومركز أبحاث. ورافق افورقي في الزيارة، وزير الخارجية عثمان صالح، والمستشار الرئاسي يماني غبرآب.

وخاض البلدان حربًا حدودية دامية بين عامي 1998 و2000 أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص قبل جمود في علاقاتهما لنحو 20 عاما. وبعد وصوله للسلطة العام الماضي، فاجأ آبي المراقبين في بلاده والعالم بمبادرته للتواصل مع افورقي ما أعطى زخمًا من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وأعقب اتفاق السلام في 2018 إعادة فتح السفارتين ومعابر حدودية وربط جوي، لكن تم إثر ذلك إغلاق معابر حدودية مهمة مجددًا وظلت مشكلة ترسيم قسم من الحدود معلقة.