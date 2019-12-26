مصرع سبعة مهاجرين في غرق زورق بتركيا

عائلة سورية في خيمة على شاطئ مينكسي في 28 يوليو 2019 في اسطنبول (فرانس برس)

لقي سبعة مهاجرين مصرعهم وجرى إنقاذ 64 آخرين، الخميس، بعد غرق زورق في بحيرة كبيرة في جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

ووقع الحادث الذي لم تعرف أسبابه الليلة الماضية في بحيرة فان (جنوب شرق) في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه وتقع على طريق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وعثر على المركب مقلوبا قرب ضفاف البحيرة بالقرب من بلدة عديلجفاز. وكان يقل مهاجرين أفغان وباكستانيين ومن بنغلادش. ولم يعرف سبب وجود المهاجرين في المركب في هذه البحيرة المغلقة داخل تركيا.

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وعثر على خمسة أشخاص متوفين بالقرب من المركب، بينما توفي اثنان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى، حسب وسائل الإعلام.

كما نقل الأشخاص الـ64 الذين تم إنقاذهم غلى مستشفيات في المنطقة، بينما تواصل السلطات عمليات البحث للعثور على ركاب آخرين محتملين.

وتستضيف تركيا حالياً حوالي خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3,7 مليون سوري فرّوا من الحرب التي تمزّق بلدهم منذ 2011.