إعصار فانفون يودي بحياة 16 شخصا على الأقل في الفليبين

أودى إعصار فانفون، الذي هب في الفليبين، بحياة 16 شخصا على الأقل، وفق ما ذكر مسؤولون، وذلك بعد أن ضربت العاصفة الهوجاء سواحل البلاد في يوم عيد الميلاد.

وأكد مسؤولو وكالة الحماية من الكوارث مصرع 16 شخصا في وسط الفليبين.