زعيم المعارضة يدين محاولة سلطات ساحل العاج منعه من الترشح للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 03:37 مساء

دان زعيم حركة التمرد السابقة في ساحل العاج، غيوم سورو، المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020، الثلاثاء، رغبة السلطات في منعه من تقديم ترشيحه، بعدما أفشلت عودته إلى البلاد وقامت بتوقيف مؤيديه.

وكتب سورو سلسلة من التغريدات على حسابه على «تويتر»، تحدث فيها عن فشل محاولة عودته الإثنين، وقال سورو إن قائد الطائرة أبلغ خلال الرحلة بأن الطائرة «يمكن أن تتعرض لهجوم» في مطار أبيدجان، وقرر التوجه إلى العاصمة الغانية أكرا.

وكانت السلطات القضائية في ساحل العاج أصدرت «مذكرة توقيف» بحق سورو، بتهمة «محاولته النيل من سلطة الدولة ومن وحدة أراضي الوطن»، وفق ما أعلنت النيابة العامة. وصرح المدعي العام ريشار أدو أنه لدى أجهزة الاستخبارات أدلة تفيد بأن «المخطط كان على وشك التنفيذ».

وذكر مصدر ملاحي في أكرا أن الطائرة الخاصة لسورو توقفت لـ«فترة قصيرة» في المطار ثم أقلعت باتجاه أوروبا، كما ذكرت مصادر قريبة من سورو أنه موجود حاليا في إسبانيا، وأعلن سورو ترشحه للرئاسة في 18 أكتوبر الماضي.

وأوضح المدعي العام أن الرئيس السابق للجمعية الوطنية في ساحل العاج ملاحق قضائيا بتهم «اختلاس أموال عامة وإخفاء وغسل أموال تقدر بـ1.5 مليار فرنك عاجي (نحو 2.25 مليون يورو)»، وأوقفت قوات الأمن الإثنين 15 شخصا من مناصريه بينهم النائب ألان لوبونيون، الذراع اليمنى لسورو في إطار «ملفات لا علاقة لها بمذكرة التوقيف»، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في العام 2020.

ويلتزم الرئيس الحالي الحسن واتارا (77 عاما) الصمت بشأن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة. وسبق أن صرح أنه لن يترشح للاقتراع إلا إذا ترشح خصماه التاريخيان، الرئيسان السابقان لوران غباغبو وهنري كونان بيدييه، وكان سورو مقربا من واتارا وتولى في عهده رئاسة الحكومة، لكن العلاقات بين الرجلين تدهورت، ويقول محللون إن وتارا لا يريد وصول سورو إلى الرئاسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لأيقونة «جاكوار» الجديدة