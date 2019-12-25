موراليس يتهم أميركا بتدبير «انقلاب» ضده للسيطرة على ثروات بوليفيا

موراليس خلال مقابلة مع «فرانس برس»، 24 ديسمبر 2019

اتهم الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الولايات المتحدة بتدبير انقلاب ضده، للوصول إلى ثروات بلاده المتمثلة في موارد الليثيوم الهائلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم عالميا؛ كونه يعد مكونا رئيسيا في البطاريات المستخدمة في معظم الأجهزة الإلكترونية من الحواسيب إلى السيارات الكهربائية. واستقال موراليس من منصب الرئاسة في 10 نوفمبر، بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده إثر إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة، حيث اتهمه معارضوه بتزوير الانتخابات.

وجاءت استقالته بعد إعلان قائد القوات المسلحة حينذاك الجنرال وليامز كاليمان أن على موراليس أن يرحل. لكن منذ ذلك الحين يدّعي موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، أنه ضحية انقلاب.

وقال موراليس لـ«فرانس برس»: «كان انقلابا داخليا ودوليا.. الدول الصناعية لا تريد أي منافسة»، معقبا أن واشنطن «لم تغفر» لبلاده إبرام شراكات مع روسيا والصين لاستخراج الليثيوم وليس الولايات المتحدة.

وأضاف: «لهذا أنا مقتنع بالمطلق أنه انقلاب ضد الليثيوم»، متابعا: «نحن كدولة بدأنا بتصنيع الليثيوم (...) وكدولة صغيرة عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، كنا على وشك أن نحدد سعر الليثيوم»، وأشار إلى أنهم «يعلمون بأننا نملك أكبر احتياطات الليثيوم في العالم بأكثر من 16 ألف كيلومتر مربع».