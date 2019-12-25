البابا فرنسيس يدعو إلى «الحب غير المشروط وبلا مقابل» في عظة الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 01:28 صباحا
البابا فرنسيس خلال قداس الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان, (أ ف ب)

دعا البابا فرنسيس مساء الثلاثاء، خلال عظة الميلاد التقليدية التي ألقاها أمام آلاف المؤمنين المجتمعين ككل عام في كنيسة القديس بطرس في روما، إلى إشاعة التحابب «غير المشروط» والذي لا يكلف شيئا وذلك في مقابل منطق المتاجرة.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عديد اتباعها 1.3 مليار نسمة في العالم، «الميلاد يذكرنا أن الله يحب جميع البشر حتى السيئ منهم» وأن «حبه غير مشروط وبلا مقابل، حتى إن كانت لديك افكار خاطئة أو ارتكبت أسوأ التفاهات»، وفق وكالة «فرانس برس».

واعتبر البابا أن من شأن هذا الحب «بلا مقابل» أن «يشيع السلم والبهجة» وذلك بعكس ما هو شائع في عالمنا إذ «يبدو أن كل شيء يستجيب لمنطق ان تعطي في مقابل أن تأخذ«.

كما طلب فرنسيس من المؤمنين ألا ينسوا أن يقولوا «شكرا لك»، مشيرًا إلى أن «هذه هي أفضل طريقة لتغيير العالم»، مضيفا «نتغير وتتغير الكنيسة ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم الرغبة في تغيير الآخرين ، بل تغيير أنفسنا».

وحض على المبادرة إلى ذلك وعدم انتظار الآخرين.

وسيوجه البابا الذي أحيى عيد ميلاده الثالث والثمانين، ظهر الأربعاء رسالته السابعة بمناسبة عيد الميلاد «إلى المدينة وإلى العالم».

يذكر أنه لا يوجد نص في العهد الجديد يحدد يوم ووقت ولادة المسيح، وتم اختيار الاحتفال به في 25 ديسمبر وفق التقاليد المسيحية في القرن الرابع في الغرب.

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