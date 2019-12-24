ترامب يأمل بزهرية لا تجربة صاروخية هدية من بيونغ يانغ في عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 07:40 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 12 ديسمبر 2019 ( أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يأمل بأن تكون الهدية التي هددت كوريا الشمالية بتقديمها في عيد الميلاد، زهرية لا تجربة صاروخية جديدة، يمكن أن تشعل التوترات العالمية بسبب برنامجها النووي.

وهدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بتقديم «هدية» لم يحددها، يمكن أن تكون تجربة لصاروخ نووي، في حال لم تقدم الولايات المتحدة تنازلات في المحادثات النووية بنهاية العام، وفق «فرانس برس».

وصرح ترامب للصحفيين في منتجع مار-ايه-لاغو في فلوريدا: «سنعرف ما المفاجأة وسنتعامل معها بنجاح كبير». وأضاف: «الجميع لديهم مفاجآت لي، ولكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث. أنا أتعامل مع المفاجآت واحدة واحدة». وتابع مازحا: «ربما تكون هدية لطيفة، ربما تكون هدية يرسل فيها زهرية جميلة لا تجربة صاروخية».

ووصلت المحادثات حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية إلى طريق مسدود منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي بداية هذا العام. وأجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب في منشأة سوهيه للصواريخ هذا الشهر، بعد إطلاق عدد من الأسلحة في الأسابيع الأخيرة.

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