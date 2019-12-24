روسيا تمدد اعتقال أميركي موقوف في قضية تجسس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 03:53 مساء
المتهم الأميركي بول ويلان يحمل رسالة داخل قفص الاتهام قبل جلسة استماع في محكمة بموسكو، 24 أكتوبر 2019. (أ ف ب)

مددت محكمة روسية، الثلاثاء، حتى نهاية مارس اعتقال أميركي مسجون منذ عام ولم يحاكم بعد، رغم الدعوات الغربية لإطلاقه.

وأوقف ويلان الذي يحمل الجنسيات الأيرلندية والكندية والبريطانية في ديسمبر العام الماضي كذلك، بعد اتهامه بالحصول على معلومات مصنفة على أنها أسرار الدولة. وقد يتم سجنه لفترة تصل إلى 20 عامًا في حال إدانته، وفق «فرانس برس».

وندد ويلان (49 عامًا) بالقضية المرفوعة ضده، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه موقوف كـ«رهينة» بانتظار تبادل محتمل للسجناء. والإثنين، زار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، بارت غورمان، ودبلوماسيون من كندا وأيرلندا وبريطانيا ويلان في سجن ليفورتوفو الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، حيث حملوا له الطعام ومعايدات في مناسبة عيد الميلاد من أفراد عائلته ومؤيديه.

ونقلت السفارة الأميركية عن غورمان قوله: «بقي يومان لعيد الميلاد، العطلة التي سيقضيها بول ويلان وحده في ليفورتوفو». وأضاف: «لم يسمع بول صوت أهله منذ 12 عامًا. امنحوا بول شيئًا من السعادة في مناسبة عيد الميلاد ودعوه يتصل بأهله».

ويصر ويلان، العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية (مارينز)، على أنه تم تلفيق التهمة له، وأنه أخذ وحدة تخزين بيانات رقمية من إحدى معارفه، معتقدًا أنها احتوت على صور عطلات.

وقال محاميه فلاديمير زيريبنكوف في سبتمبر إن الشاهدة الوحيدة ضده هي التي أعطته وحدة التخزين، بينما باقي الأشخاص الذين يعرفهم منذ مدة طويلة في روسيا قدموا شهادات دافعوا فيها عنه. وأصر ويلان خلال جلسة سابقة في إطار محاكمته على أنه ليس جاسوسًا.

ويشير ويلان وأنصاره إلى أنه تعرض لمعاملة سيئة في السجن. ونفت موسكو هذه الادعاءات، مشددة على أن الدبلوماسيين الأجانب يزورون ويلان بشكل متكرر، واصفة الشكاوى بأنها «نهج مستفز للدفاع» عنه. وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن «شكاوى ويلان بشأن ظروف اعتقاله وسلوكيات المحققين لم يتم تأكيدها إطلاقًا».

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