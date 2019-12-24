إيران تُوقف عائلة شاب قُتل في اضطرابات الشهر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 02:33 مساء
متظاهرون في طهران، 16 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

أوقفت السلطات الإيرانية عائلة شاب قُـتل في أعمال العنف التي اندلعت خلال احتجاجات الشهر الماضي على رفع أسعار الوقود، حسبما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية، المقربة من المحافظين المعتدلين، عن ما وصفته بمصدر مطلع، أن عائلة بويا بختياري الذي «قُـتل بشكل مثير للشبهات في أعمال الشغب الأخيرة» دُعيت لإجراء محادثات مع السلطات، لافتة إلى أن العائلة كانت «تنفذ مشروعًا مناهضًا للثورة الإسلامية».

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وأضافت «مهر»: «نتيجة ذلك، أوقفت هذه العناصر بناءً على أمر قضائي لحماية النظام وأمن الأشخاص الشرفاء ومَن تضرروا بسبب القائمين بأعمال الشغب».

وذكرت تقارير إعلامية أن بختياري البالغ من العمر27 عامًا، قُتل في مدينة كرج غرب طهران، في أعمال عنف اندلعت في منتصف نوفمبر الماضي، خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد على خلفية قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 200%، حسب «فرانس برس».

وأعلن حساب بختياري في «إنستغرام»، الذي يعتقد حاليًا أن والده يديره، أن الذكرى الأربعين لوفاته ستقام في مقبرة كرج، الخميس المقبل، ولا يزال الحساب مفعلًا إلى اليوم مع وجود أكثر من 18 ألف متابع له.

ولم تنشر إيران بعد أرقامًا رسمية للعدد الإجمالي لضحايا الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية قدرته بأكثر من 300 قتيل، فيما نفى مسؤول أمني إيراني تقريرًا في وسائل إعلام أجنبية، أمس الإثنين، أشار إلى أن العدد بلغ 1500 قتيل مؤكدًا أنه مبني على «حملة دعائية كاذبة».

وخلال الاضطرابات في إيران التي بدأت في 15 نوفمبر، تعرضت مراكز شرطة لهجمات، بينما نُهب متاجر وأُحرقت محطات بنزين ومصارف فيما قطعت السلطات الإنترنت لأسبوع. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت حينذاك ما قيل إنها مشاهد للحملات الأمنية التي شهدتها الاحتجاجات بما في ذلك تسجيلات تظهر قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين عزّل أو تضربهم بالهراوات، حسب «فرانس برس».

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