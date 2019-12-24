مقتل 25 شخصًا جراء سقوط حافلة في واد بجزيرة سومطرة الإندونيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 02:04 مساء
أحد ضحايا حادث حافلة قرب مدينة باغار الام الإندونيسية، 24 ديسمبر 2019. (فرانس برس).

قُـتل 25 شخصًا، في حادث حافلة انقلبت في وادٍ نحو عمق 150 مترًا في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق ما أعلنت هيئات الإغاثة، اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة المحلية إن حافلة للنقل الإقليمي سقطت في هذا الوادي قبيل منتصف ليل الإثنين، واستقرت في نهر، وأعلنت حصيلة أولى بسقوط 24 قتيلًا، وذلك قبل أن يعلن قائد فريق الإغاثة المحلي، برتي كواس، ارتفاع الحصيلة إلى 25 قتيلًا، موضحًا أن «عمليات الإجلاء لا تزال جارية ويبحث غواصون عن ضحايا في محيط الحافلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار المسؤول إلى أن الحافلة «اصطدمت بحاجز إسمنتي وسقطت في الوادي. ولا يزال ضحايا كثر عالقين في الحافلة»، لافتًا إلى عدم تعرض أي مركبة أخرى إلى أذى جراء هذا الحادث.

وتبحث فرق الإغاثة في النهر والوادي عن ضحايا آخرين. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها هيئات الإغاثة المسعفين وهم ينقلون جثثًا على عوامات بحرية قبل وضعها على حمالات. ووقع الحادث قرب مدينة باغار آلام في منطقة صعبة التضاريس ومعزولة، ما يعقد عملية عناصر هيئات الإنقاذ.

وانطلقت الحافلة مع 27 راكبًا، لكن آخرين صعدوا إليها خلال الرحلة، وأبلغ ناجون الشرطة بأن نحو خمسين شخصًا كانوا فيها لحظة وقوع الحادث.

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