بوتين يفتتح خط السكة الحديد مع القرم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 05:48 مساء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل قطار مفتتحا خط السكة الحديد بين روسيا وشبه جزيرة القرم، 23 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خط السكة الحديد الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا الاثنين، في خطوة تشكل تحديا جديدا لأوكرانيا، بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة في عام 2014.

وقال بوتين خلال حفل الافتتاح «إنه حدث سار ومهم جدا بالنسبة لشبه جزيرة القرم ولجنوب روسيا وبلدنا بأكمله»، وفق «فرانس برس». ويقع الخط على الجسر الذي يربط شبه جزيرة كيرتش في القرم بجبل تامان في جنوب روسيا حيث سبق ان قام بوتين بأول عبور في مقصورة القيادة إلى جانب السائق بطول 19 كلم.

تم افتتاح القسم الطرقي من الجسر في مايو 2018. وقام بوتين حينها بالعبور وهو يقود شاحنة برتقالية تتقدم موكبا يضم نحو عشر مركبات. وانطلق العمل بهذا المشروع فيفبراير من عام 2016 وعهد إلى الملياردير أركادي روتنبرغ، وهو شريك بوتين في لعبة الجودو.

ومن المتوقع أن تنقل القطارات التي ستربط موسكو وسان بطرسبورغ بسيمفروبل، عاصمة القرم، 14 مليون مسافر في عام 2020. وغادر أول قطار مدينة سانت بطرسبورغ الاثنين على أن تستغرق الرحلة 26 ساعة. وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014 بعد استفتاء نددت به كييف والغرب.

وأعقب هذا الضم نزاع مسلح بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وأسفر هذا النزاع الذي لا يزال مستمراً عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

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