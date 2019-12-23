برلين تتوقع تأخيرا في إنجاز «نورد ستريم2» بسبب العقوبات الأميركية

قال مسؤول ألماني كبير الإثنين إنّ العقوبات الأميركية على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي «نورد ستريم 2» ستؤخر الانتهاء من المشروع على الأرجح لعدة أشهر حتى النصف الثاني من 2020.

وقال منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي بيتر باير للإذاعة الألمانية «أتوقع أن يتم الانتهاء من خط الأنابيب في النصف الثاني من العام 2020»، وفق «فرانس برس».

وكان من المقرر إنجاز بناء الخط بداية العام المقبل مع توقع أن يبدأ العمل في منتصف العام 2020. ونددت برلين وموسكو الجمعة بقوة بالعقوبات الأميركية على المشروع الذي تبلغ كلفته حوالى عشرة مليارات يورو. ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا. ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، من طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع.

روسيا تستكمل مشروع أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» رغم العقوبات الأميركية

وتتضمن العقوبات الأميركية تجميد أصول وإلغاء التأشيرات الأميركية للمتعهدين المشاركين في المشروع، وهو ما دفع شركة «أول سيز» السويسرية لوقف عملها فورا. وقال باير للإذاعة الألمانية إنّه رغم ان العقوبات «ستؤجل إكمال» الأنبوب، إلا أنه اعتقد أنه يمكن الوصول لحلول «بديلة» ستكون رغم ذلك «أغلى».

وتعتبر واشنطن أن مشروع نورد ستريم2 سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو. وقال مراقبون إنّ معارضة واشنطن للمشروع تأتي فيما تحاول الولايات المتحدة بيع مزيد من الغاز الطبيعي الأميركي المسال، الأغلى، لأوروبا.

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وصرّح باير أن الاعتماد على الغاز الأميركي المسال «سيكون أغلى جدا للمستهلكين الألمان». والإثنين، أكّدت روسيا أنها لن تسمح بأن تعرقل العقوبات الأميركية المشروع. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «هذه العقوبات غير مقبولة بالنسبة الينا ونحن واثقون بأن هذه الإجراءات لن تمنعنا من إنهاء بناء مثل هذا المشروع المهم».

وتابع «في أي حال لن نترك هذه الخطوات بدون رد». وفي برلين، أوضحت اولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن هناك محادثات مستمرة مع الأطراف المختلفة للتوصل لحل.