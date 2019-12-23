إشعال النيران في سيارة موظف بقنصلية تركيا في اليونان

أعلن مسؤول بالشرطة اليونانية أن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف في قنصلية تركية في مدينة سالانيك في شمال اليونان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وتتحرى السلطات الواقعة التي حدثت في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا، وفق «رويترز»، التي نقلت عن مسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تأكيد وقوع أضرار واسعة النطاق، فيما لا توجد إصابات بشرية.

والإحراق المتعمد شائع في اليونان وهو بلد له تاريخ مع العنف السياسي. وتتباين مواقف أنقرة وأثينا حيال قضايا مختلفة منذ عقود بدءا من حقوق التعدين في بحر إيجة ووصولا إلى جزيرة قبرص المقسمة.