36 قتيلا في مجزرتين داخل سجون هندوراس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 10:19 صباحا
أهالي سجناء يطلبون معلومات عن أقربائهم من شرطي في سجن تيلا. (فرانس برس).

قتل 18 سجينًا على الأقل وأُصيب اثنان آخران بجروح في اشتباك بالأسلحة النارية والبيضاء، داخل سجن في هندوراس بعد يومين من مقتل 18 آخرين من السجناء في تبادل لإطلاق النار في سجن آخر في شمالي البلاد.

وأعلن الملازم من الجيش الهندوراسي خوسيه كويلوو، أن الاشتباك الجديد دار بالأسلحة النارية والسكاكين والسواطير في سجن إل بورفينير (60 كلم شمال العاصمة تيغوسيغالبا) وأوقع 18قتيلاً وجريحين، فيما سقط ليلة الجمعة الماضي 18 قتيلاً و16 جريحًا في اشتباك مسلح دار في سجن تيلا، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 200 كلم شمال غرب العاصمة تيغوسيغالبا، بحسب «فرانس برس».

ووقعت المجزرتان بعيد إصدار رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز في 17 ديسمبر الجاري قرارًا أمر بموجبه قوات الشرطة والجيش بالسيطرة الكاملة على كل سجون البلاد وعددها 27 سجنًا يكتظ فيها أكثر من 21 ألف سجين، بهدف التصدي لموجة عمليات قتل حصلت فيها.

واتخذ الرئيس قراره هذا بعد ثلاثة أيام على مقتل خمسة سجناء ينتمون إلى عصابة «إم اس 13» بيد سجين آخر في 14 ديسمبر في سجن لا تولفا على بعد 40 كلم شرق العاصمة.

وكان مدير سجن إل بوزو في سانتا باربرا (غرب)، بيدرو آرماس، السجن الأشد تحصينًا في البلاد، قتل في اليوم الذي سبق ذلك.

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