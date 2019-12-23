متطرفون يقتلون 6 أشخاص ويخطفون 5 آخرين شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 08:25 صباحا
عسكري نيجيري في ضواحي داماسك شمال شرق نيجيريا، 26 أبريل 2017، (ا ف ب)

نصب نحو 30 متطرفًا حاجزًا على طريق سريع رئيسي شمال شرق نيجيريا، حيث أوقفوا السيارات ودققوا بهويات ركابها؛ بحثًا عن عناصر من قوات الأمن أو مواطنين مسيحيين أو رعاة من إثنية الفولاني، إذ قتلوا ستة من هؤلاء وخطفوا خمسة آخرين، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأوضح الشهود أن الهجوم حصل بالقرب من قرية غاساروا، على بعد 100 كيلومتر شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، وشنه عناصر من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال هارون آشيرو، وهو سائق حافلة أوقفها المتطرفون وانتقوا من بين ركابها عددًا من ضحاياهم، إن المسلحين «قتلوا ستة أشخاص وخطفوا خمسة آخرين، من بينهم امرأة».

وأضاف في تصريح لوكالة «فرانس برس»، «لقد استهدفوا على وجه التحديد أفراد الأمن والقوات شبه العسكرية ورعاة الفولاني والمسيحيين».

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وبحسب شاهد العيان فإن قسمًا من القتلى تمت تصفيتهم بطلقات نارية، بينما ذُبح الباقون، إذ أُجبروا على الركوع وقطعت رؤوسهم. والقتلى الستة هم تاجران مسيحيان وشرطي وثلاثة رعاة من إثنية الفولاني، بينهم امرأتان. أما المخطوفون فهم شرطي وموظف وثلاثة عمال إغاثة إنسانية.

وأسفرت هجمات الإرهابيين المستمرة منذ عشر سنوات في نيجيريا عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح مليونين. وامتد النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

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