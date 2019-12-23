مقتل عسكري أميركي في هجوم بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 07:58 صباحا
جنود أميركيون لدى إشرافهم على تدريبات للجيش الأفغاني في هلمند، 28 أغسطس 2017، (ا ف ب)

أعلن الجيش الأميركي مقتل أحد عسكرييه خلال عمله الإثنين في أفغانستان، دون أن يضيف أي تفاصيل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي مقتل العسكري الأميركي، بينما تحاول الولايات المتحدة وحركة «طالبان» التوصل إلى اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وفي سياق متصل، تبنت حركة «طالبان» مسؤولية الهجوم، مؤكدة أن عددًا من العسكريين الأميركيين والأفغان أيضًا جرحوا

وفي رسالة عبر تطبيق «واتساب» إلى وكالة «فرانس برس»، قال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن المتمردين «فجروا آلية أميركية في شار دارا بإقليم قندوز شمال أفغانستان»، في وقت متأخر من الأحد.

 

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