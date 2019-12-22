ماكرون يبحث الاقتصاد ومسائل عسكرية في برنامج زيارته لبواكيه والنيجر

ماكرون ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا بالقصر الرئاسي في أبيدجان في 21 ديسمبر 2019.(فرانس برس)

بعدما صادق على نهاية الفرنك الأفريقي، يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد رحلته التي استمرت 48 ساعة في ساحل العاج بزيارة لمدينة بواكيه عاصمة المتمردين السابقة، قبل أن يتوقف في طريق عودته إلى باريس، في نيامي عاصمة النيجر الحليفة في مكافحة المتطرفين.

وفي إطار تركيزه على التعاون، سيضع ماكرون حجر الأساس لسوق ثم سيقوم بتكريم الجنود الفرنسيين الذين قُـتلوا في 2004 في بواكيه، ويجري محادثات مع رئيس النيجر محمدو يوسفو، وبواكيه ثاني مدن ساحل العاج، شهدت مجزرة خلال الأزمة في هذا البلد في نوفمبر 2004 قتل فيها تسعة جنود فرنسيين في قصف من قبل جيش ساحل العاج، وهو ملف ما زالت نقاط الغموض فيه كثيرة.

نسيان العصيان

سيقوم ماكرون ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا بتكريم هؤلاء القتلى في مراسم «يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من عمل المصالحة التي تبدو ساحل العاج في أمس الحاجة لها والطريق الذي تتقدم عليه»، على حد قول ماكرون.

وسيتوجه الرئيس الفرنسي بعد ذلك إلى باحة سيتم بناء أكبر سوق مغطاة في غرب أفريقيا عليها. وستضم هذه السوق التي تبلغ كلفتها ستين مليون يورو وتمولها فرنسا، 800 تاجر على نحو تسعة هكتارات، حيث تأمل سلطات فرنسا وساحل في أن تسمح هذه المنشأة بإنعاش النشاط الاقتصادي الذي كان مزدهرًا في الماضي ونسيان ماضي بواكيه التي هزتها حركات عديدة للعصيان أو لتذمر العسكريين.

وسيصل ماكرون بعد ذلك إلى نيامي، حيث سيشارك في مراسم تكريم 71 جنديًّا نيجريًّا قُـتلوا في هجوم على معسكر أخيرًا، لكن ماكرون سيجري خصوصًا محادثات مع رئيس النيجر ويعد لقمة في مدينة بو التي يفترض أن تعقد في 13 يناير بحضور قادة بلدان مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل.

وماكرون المتفق مع يوسفو الذي كرر دعمه للعملية العسكرية الفرنسية برخان، طالب مجددا حكومات الساحل بموقف «واضح» بشأن الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، وقال الرئيس الفرنسي محذرًا: «ما أتوقعه منهم هو تحمل المسؤولية، هو خطاب الحقيقة»، محذرًا من أنه «إذا لم يجري جلاء هذا الوضوح السياسي، فإن فرنسا ستستخلص منه كل العبر في بعض البلدان».

وأضاف: «يجب أن تواكب العمل العسكري الذي نقوم به هناك شروط سياسية. كفاءتنا العسكرية تعتمد أيضًا على العمل السياسي الذي يقوم به كل طرف في ظل الحفاظ على سيادته، كما تعتمد على سياسات التنمية التي نقوم بها هناك أيضًا».

وكان مصدر أمني ذكر لوكالة «فرانس برس» أخيرًا أن «ماكرون يستهدف عندما يتحدث عن الوضوح الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري»، ودعا ماكرون في الرابع من ديسمبر قادة منطقة الساحل إلى هذه القمة في بو، حيث يتمركز معظم الجنود الفرنسيين بعد مقتل 13 جنديًّا فرنسيًّا في مالي.

وأثارت الدعوة بعض الاستياء، إذ اعتبرها كثر «استدعاء»، بينما يسود شعور متزايد بالعداء لفرنسا في المنطقة، وبدا أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا يلمح إلى هذا التوتر خلال مقابلة السبت مع قناة «تي في 5»، بتأكيده أن الدول الخمس المشاركة في قوة مجموعة الساحل ترغب في «شراكة محترمة ويسودها الاحترام».

وقال الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا: «نحن في وضع يواجه فيه الأمن تهديدًا في جميع أنحاء العالم»، مضيفًا: «لذلك من الجيد التفكير بالأمر بهذا الشكل وبكثير من التقدير والاحترام من كل الأطراف»، حيث في نفس الوقت يقدم الرئيس الفرنسي نفسه على أنه باني عصر جديد من العلاقات مع دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، عبر إنهاء العمل بالفرنك الأفريقي.

فقد أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بحضور ماكرون أن ثماني دول في غرب أفريقيا وفرنسا قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه الإيكو، وقال واتارا: «قررنا إصلاحًا للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى بينها تغيير الاسم والكف عن إيداع خمسين بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية». أما النقطة الثالثة فتتمثل بانسحاب فرنسا من «الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها».

ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها «إصلاح تاريخ مهم»، موضحًا أن «الإيكو سيولد في يناير 2020 وأرحب بذلك»، مضيفًا أن «الفرنك الفرنسي كان ينظر إليه على أنه من بقايا العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا».