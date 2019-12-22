مقتل ثمانية أشخاص في عاصفة قوية تضرب غرب أوروبا

الأمواج تضرب حاجز ميناء غواردا في شمال غرب إسبانيا خلال هبوب العاصفة فابين، 21 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة تضرب إسبانيا والبرتغال وهولندا إلى ثمانية أشخاص السبت، فيما تستعد المنطقة لمزيد الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وقضت كورية جنوبية تبلغ من العمر 32 عامًا، السبت، متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام من مبنى في وسط مدريد عليها بسبب رياح عاتية، بحسب ما أفاد وزير داخلية حكومة مدريد المحلية، إنريكي لوبيز، وفق «فرانس برس».

وأكد لوبيز أن المبنى خضع لتدقيق في 2015. لكنه قال إن «أجواء مثل هذه مع أمطار غزيرة ورياح عاتية تتسبب بمثل هذه الحوادث المفجعة». وقُـتل رجل السبت بعدما جرفت سيارته مياه نهر فاض في أويسكار بمقاطعة غرناطة جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت حكومة الأندلس المحلية.

كما قضى ستيني هولندي غرقًا، الجمعة، خلال تزلجه في مقاطعة ولبا جنوب غرب إسبانيا، بحسب ما أعلنت أجهزة الإنقاذ السبت. ورفعت هذه الحوادث الثلاثة ضحايا العاصفة التي ضربت، ليل الخميس الجمعة، إسبانيا والبرتغال وهولندا إلى ثمانية أشخاص. وأدت العاصفة «إيلسا» إلى فيضان أنهار وسقوط خطوط كهرباء وعرقلة السكة الحديد والرحلات الجوية في المنطقة.

وفي الإجمال لقي ستة أشخاص حتفهم منذ بدء العاصفة في إسبانيا، واثنان في البرتغال، حيث أدى سوء الأحوال الجوية السبت إلى تعطيل حركة السكك الحديد بين لشبونة وبورتو ثاني مدن البلاد بسبب فيضانات غمرت الشبكة.

عاصفة جديدة في الطريق

بعد انتقال العاصفة «إيلسا» لتتركز فوق بريطانيا، حذرت السلطات في فرنسا وهولندا والبرتغال من تهديد جديد. وقد هبت عاصفة أخرى سميت «فابيان» مع رياح عاتية في غاليسيا بشمال غرب إسبانيا، بلغت سرعتها 170 كلم في الساعة، ما أدى إلى إلغاء 14 رحلة جوية، بحسب شركة إدارة المطارات.

وتم تحويل 13 رحلة أخرى من مطار غاليسيا إلى مطارات أخرى في إسبانيا والبرتغال. وانقطع التيار الكهربائي عن نحو ثمانية آلاف مسكن في غاليس بسبب أضرار خلفتها الرياح في أعمدة الكهرباء. وكانت منطقتا غاليسيا وأستوريا وضعتا في حالة إنذار قصوى بسبب قوة الرياح.

وأغلقت ثمانية متنزهات في مدريد، السبت، بسبب الرياح القوية. كما تم إغلاق متنزهات ومقابر في بوردو بجنوب غرب فرنسا السبت، بينما ألغى سيرك «أرليت غروس»، الذي نصب خيمة كبيرة في الساحة الرئيسية بالمدينة، ثلاثة عروض.

ووضعت سلطات الأرصاد الجوية في فرنسا 15 منطقة في جنوب غرب البلاد في حالة الإنذار البرتقالي السبت، عندما ضربت العاصفة الساحل الأطلسي للبلاد. وسجلت رياح بلغت سرعتها 148 كلم في الساعة في سوكوا، في الجنوب الغربي بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وقالت السلطات إنه يحتمل أن تضعف الرياح في جنوب غرب البلاد خلال الأحد، لكن المنطقة ستظل معرضة لعواصف تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة. وألغت شبكة السكك الحديدية الفرنسية الخدمات بين خدمات بوردو وتولوز وهينداي في الجنوب الغربي؛ بسبب احتمال هبوب رياح تسقط الأشجار على القضبان.

وأعلنت السلطات إغلاق كل مطارات كورسيكا، الأحد، بينما تشهد الرحلات البحرية اضطرابًا كبيرًا. وتم تعليق عمل العبارات إلى البر الرئيسي. وأغلق مطار أجاكسيو بسبب فيضانات غير مسبوقة وأغلق المسؤولون الطرق المؤدية إلى المدينة في محاولة لمنع محاصرة الفيضانات لأي شخص.

ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعًا عن نحو عشرة آلاف منزل في منطقة رون ألب جنوب شرق البلاد بعد العواصف التي وقعت ليلة الخميس الجمعة.