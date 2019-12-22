أوزبكستان تشهد أول انتخابات تشريعية منذ بدء برنامج الانفتاح والإصلاح

رئيس أوزبكستان شوكت ميرزويف خلال زيارة لألمانيا في يناير2019. (فرانس برس)

بدأ نحو عشرين مليون ناخب أوزباكستاني التصويت، الأحد، في أول اقتراع تشريعي منذ أن أطلق الرئيس شوكت ميرزويف سياسة إصلاحات وانفتاح إثر وفاة سلفه في 2016، ويصوت الناخبون في مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تضم أكبر عدد من السكان في آسيا الوسطى يبلغ 33 مليون نسمة.

وما زال الخيار يقتصر على خمسة أحزاب موالية للحكومة، إذ أنه لم يسمح لأي مستقل أو معارض بالمشاركة في التصويت. لكن للمرة الأولى سمح لهذه الأحزاب بالتنافس والتمايز عن الرئيس ميرزويف، ويتنافس في الانتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر تشكيل موالٍ للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديمقراطي والحزب الشعبي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي والحركة البيئية لأوزبكستان، للتمثل في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدًا.

والأمر الجديد في الاقتراع هو أن المواطنين باتوا يعبرون عن بعض تطلعاتهم في بلد يشهد مشاكل في التيار الكهرباء والغاز بسبب البنى التحتية المتهالكة. ويطرح باستمرار أيضًا موضوع غلاء المعيشة، وكان التعبير عن مواقف من هذا النوع غير مقبول في عهد الرئيس الراحل إسلام كريموف الذي حكم البلاد بقبضة من حديد.

أما شوكت ميرزويف الذي تولى الرئاسة بعد وفاة كريموف في 2016، فقد دعا المرشحين إلى القيام بحملات ولقاء الناخبين، منتقدًا جمود النواب المنتهية ولايتهم، وبعد نحو ثلاثة عقود من حكم استبداي، بدأ ميرزويف الذي كان رئيسًا للحكومة في عهد الرئيس الراحل، سياسة إصلاح حذرة وفتح البلاد للسياحة والاستثمارات.

وقد قام ببعض المبادرات الخجولة لتحرير النظام السياسي، خصوصًا عبر الإفراج عن نحو ثلاثين معارضًا وإطلاق جهود أولى لمنع التعذيب، وقد اختارت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية أوزبكستان «بلد العام»، معتبرة أنه «لم تذهب أي دولة بعيدًا إلى هذا الحد»، في 2019.

من جهتها، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن بعض الجهود «الإصلاحية خصوصًا لتحسين الأداء في مجال حقوق الإنسان»، لكنها أكدت أن «النظام السياسي ما زال استبداديًّا بشكل كبير»، أما مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد عبروا عن أسفهم لأن تسجيل الأحزاب الجديدة «ما زال يجري في عملية شاقة واعتباطية عند تطبيقه»، وقررت هذه المنظمة نشر نحو 250 مراقبًا يوم التصويت، سيصدرون تقريرهم عن الاقتراع الإثنين.