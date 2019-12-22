إنذار خاطئ يتسبب بإخلاء سوق ميلادية في برلين

نقل أحد الجرحى إثر عملية صدم في ألمانيا 7 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت شرطة برلين أنّ إنذارا خاطئا يقف خلف إخلائها السبت، سوق بريتشيبلاتز الميلادي في العاصمة الألمانية، والذي شهد قبل ثلاث سنوات اعتداءً إرهابيا داميا.

وقالت ناطقة باسم الشرطة، إنّ قرار إخلاء السوق اتّخذ بسبب وجود «غرض مشبوه محتمل»، لكن سرعان ما تبيّن أنّ الإنذار خاطئ، لافتة إلى أن الإنذار أطلق بسبب وجود رجلين في السوق اشتُبه في أنّهما مطلوبان من قبل الشرطة لكنّ الاشتباه لم يتأكّد، وفق «فرانس برس»

وكانت قوات الأمن، أغلقت قبل ذلك كافة الطرق حول السوق الميلادية ونشرت في المكان نحو 350 شرطيا وكلابا بوليسية.

اقرأ أيضا: الشرطة البريطانية تصنف حادث الطعن قرب جسر لندن عملا إرهابيا

يشار إلى أن ألمانيا في حال تأهّب عقب اعتداءات إرهابية نُفّذت في السنوات الأخيرة، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليّته عنها.

وقبل ثلاث سنوات، تعرّضت هذه السوق الميلادية الواقعة في قلب برلين لاعتداء نفّذه الشاب التونسي أنيس العامري الذي قتل 12 شخصاً دهساًَ بشاحنة سرقها وصدَم بها مرتادي السوق، في جهادي أوقع العديد من الجرحى والتقلى.