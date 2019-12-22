تشيلي: العثور على جثتين متفحمتين في محل تجاري أحرق خلال أعمال شغب

صدامات بين متظاهرين والشرطة في سانتياغو في تشيلي، 6 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت الشرطة التشيلية، أنها عثرت على جثتين متفحمتين في محل تجاري أحرق خلال أعمال شغب في نهاية نوفمبر الماضي في مدينة فالباريزو بغرب البلاد، ما يرفع عدد القتلى منذ بداية الأزمة إلى 26 شخصا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر بالشرطة التشيلية، السبت، إنه عثر على الجثتين في قبو المبنى الذي غمرته المياه خلال إخماد الحريق ولم يتمكن رجال الإطفاء من دخوله من قبل.

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من جهة أخرى، أطلقت النيابة التشيلية السبت، ملاحقات ضد شرطي دهس بآليته متظاهرا يبلغ من العمر عشرين عاما خلال تجمع مناهض للحكومة في العاصمة سانتياغو. ولم يجري توقيف الشرطي الذي فرضت عليه مراقبة قضائية بانتظار نتائج التحقيق؛ لأن النيابة تستبعد حاليا أن يكون الحادث متعمدا، وفق الوكالة الفرنسية.

والحركة الاحتجاجية التي تهز تشيلي منذ 18 أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها 26 قتيلا حتى الآن، هي أخطر أزمة تواجهها البلاد منذ عودة الديمقراطية في العام 1990.