مع قرب انتهاء «المهلة لواشنطن».. الزعيم الكوري الشمالي يناقش تعزيز القدرات العسكرية لبلاده

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية في 22 ديسمبر 2019 لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون (فرانس برس)

ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سبل تعزيز القدرات العسكرية لجيش بلاده مع كبار المسؤولين العسكريين، مع قرب انتهاء مهلة منحتها بيونغ يانغ لواشنطن لتقديم تنازلات.

وأطلقت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، كما وجهت إنذارًا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن برامجها للتسلح، متوعدة بتقديم «هدية عيد الميلاد مليئة بالتهديدات»، وفق وكالة «فرانس برس».

والمفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ مجمدة منذ قمة هانوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيمـ التي انتهت دون اتفاق في فبراير الماضي.

وخلال الشهر الجاري، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا حيويًّا جديدًا في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، بعد اختبارها عدة أسلحة وصفت اليابان بعضها بأنها صواريخ بالستية. وتحظر قرارات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ بالستية.

اقرأ أيضًا: واشنطن تحذر كوريا الشمالية من التصريحات «العدائية»: لن تحقق السلام

ونقلت الوكالة الفرنسية عن الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، الأحد، أن كيم ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم «قدم تحليلاً موجزًا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد (...) لتعزيز القوات المسلحة الشاملة للبلاد»، لافتة إلى أنه «أشار إلى المزايا والعيوب في الأعمال الأخيرة لجيش الشعب والأمور التي يجب التغلب عليها بسرعة.. والاتجاه والسبل الواجب الحفاظ عليها لتعزيز القوات المسلحة».

وناقش الاجتماع أيضًا قضايا مهمة لتحسين الدفاع الوطني الشامل في شكل حاسم والأمور الجوهرية للتنمية المستدامة للقدرة العسكرية للدفاع عن النفس، وفق الوكالة الرسمية.

ويأتي التقرير غداة تحذير البلد الآسيوي المعزول واشنطن من أنها قد «تدفع ثمنًا باهظًا» بسبب انتقاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لسجل حقوق الإنسان لبيونغ يانغ. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أنّ انتقاد سجل بيونغ يانغ في مجال حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى «تفاقم الوضع المتوتر أصلا» في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن «الأمر يشبه صب الزيت على النار المشتعل».