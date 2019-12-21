«فرانس برس»: خبراء أمميون ينددون بتقارير عن تعذيب معتقلين إثر احتجاجات إيران

انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الجمعة، طهران بشكل حاد، محذرين استنادًا إلى «تقارير» من أن آلاف الاشخاص قد لا يزالون محتجزين بعد حملة قمع واسعة لاحتجاجات الشهر الفائت وأعربوا عن قلقهم إزاء تعرض معتقلين للتعذيب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال خبير الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة لأكثر من 12 خبيرًا في مسائل متعددة، إنهم «صُدموا من تقارير حول سوء معاملة المعتقلين خلال التظاهرات» في الجمهورية الإسلامية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن سبعة آلاف شخص على الأقل اُعتقلوا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف نوفمبر الفائت.

وقال الخبراء الحقوقيون، في بيان الجمعة، إنهم يعتقدون بأن آلافًا منهم لا يزالون محتجزين وحضوا السلطات الإيرانية على إطلاقهم، وأفاد بيان الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسمها: «ذكرت تقارير أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو يعانون أشكالًا أخرى من سوء المعاملة أحيانًا لانتزاع اعترافات بالإكراه».

وتابعوا: «ذكرت التقارير أيضًا أن البعض حُرموا من العلاج الطبي، خصوصًا لمداواة جروح أُصيبوا بها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة»، اندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%.

ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإحراق مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر، لكن منظمة العفو الدولية قالت هذا الاسبوع إن 304 أشخاص قُتلوا خلال ثلاثة أيام فقط من الاحتجاجات.

ورفضت طهران التقارير الحقوقية عن أعداد القتلى ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن لديهم «مصادر موثوقة» تؤكد هذه الحصيلة، مشيرين إلى أن 12 منهم أطفال، وأوضح الخبراء أن تقارير غير مؤكدة قد ترفع الحصيلة إلى أكثر من 400 قتيل.

وأشاروا إلى تقارير ولقطات تبين أن قوات الأمن الإيرانية «لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل فحسب، بل استهدفت رؤوسهم وأعضاء حيوية أيضًا»، وقالوا: «إن استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن تهدف إلى قتل أو على الأقل إلحاق إصابات خطيرة» بالمحتجين.

وأعربوا عن «بالغ قلقهم حيال استخدام السلطات الإيرانية مثل هذه التكتيكات ضد المتظاهرين السلميين»، وندد الخبراء بتهديد السلطات لأسر ضحايا الاحتجاجات حتى لا يتحدثوا عن ذويهم، وأكدوا أوامر السلطات الإيرانية للصحفيين بـ«عدم انتقاد ردة فعل الحكومة» حيال الاحتجاجات.