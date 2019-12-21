«شينخوا»: الرئيس الصيني أبلغ ترامب أن التدخل الأميركي يضر بالمصالح الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 01:55 مساء

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، الجمعة، أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها في ما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت تضر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن الرئيس الصيني أشار إلى أن «سلوك الولايات المتحدة تدخل في الشؤون الداخلية للصين وأضر بمصالحها، وهو أمر يسيء إلى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية»، لافتًا إلى أن لدول التجارة دورا في تقديم «مساهمات كبيرة للاستقرار ولتطوير العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتطور الاقتصاد العالمي»، داعيا إلى تحقيق «فوائد متبادلة وحلول يكون فيها الجانبان رابحين»، وإلى «احترام الكرامة الوطنية لكل طرف وسيادته».

وتابعت الوكالة نقلا عن الرئيس الصيني أن «الصين تعبر عن قلقها من التصريحات الصادرة عن الجانب الأميركي وتحركاته بشأن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت الصينية».

وكتب ترامب في تغريدة أنه أجرى «محادثة جيدة جدا» مع شي، مشيرا إلى أن الصين «بدأت على نطاق واسع» شراء منتجات زراعية أميركية بموجب الاتفاق الذي لم يكشف ترامب متى سيتم توقيع «المرحلة الأولى» منه، وفي تغريدة أخرى كتب ترامب أنه «لم يناقش مع شي سوى قضية كوريا الشمالية».

وتقضي هذه «المرحلة الأولى» التي تعد حلا جزئيا للخلاف التجاري بين البلدين، بزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والسلع الأميركية مقابل تخفيف واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن الرئيس الصيني قوله إن الصين تأمل في أن «تنفذ واشنطن بجدية» الأمور المهمة، التي أجمع عليها رئيسا الدولتين خلال محادثاتهما العديدة، معبرا عن أمله في أن تولي واشنطن «اهتماما أكبر لمخاوف الصين».

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