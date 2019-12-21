فرانس برس: أكثر من ألف متظاهر تركي احتجاجا على قمع الأويغور في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 12:31 مساء
تظاهرة في اسطنبول احتجاجا على قمع الصين للأويغور المسلمين. 20 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

تظاهر بين ألف وألفي شخص الجمعة في اسطنبول احتجاجا على القمع الذي تمارسه السلطات الصينية ضد الأويغور المسلمين الذين يشكلون أغلبية في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين، حسبما ذكر مراسل لوكالة «فرانس برس».

ورفع المتظاهرون هواتفهم النقالة التي أضاءوا شاشاتها داعين إلى وقف القمع في هذه المنطقة التي تشير معلومات إلى أن أكثر من مليون مسلم معظمهم من إثنية الأويغور الناطقة باللغة التركية وأقليات أخرى محتجزون فيها في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي.

وسار المحتجون الذين تجمعوا بدعوة من مؤسسة الإغاثة الإنسانية في تركيا من مسجد الفاتح الواقع في الشطر الأوروبي من المدينة إلى ساحة بيازيد، حيث رفع بعضهم أعلام «تركستان الشرقية» الاسم الذي يطلقه العديد من الأويغور الانفصاليين على إقليم شينجيانغ، وأحرق متظاهرون علما صينيا بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها «أغلقوا معسكرات الاعتقال» التي تقول  الصين أنها مخصصة لـ«التأهيل المهني».

وانتقد قلة من القادة المسلمين بينهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ممارسات الصين ضد الأويغور الذين تربطهم بأنقرة علاقات لغوية وثقافية، وكان لاعب كرة القدم الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل انتقد الأسبوع الماضي السياسة الصينية وصمت الأسرة الدولية. وقد استهدفه سيل من الانتقادات الصينية منذ ذلك الحين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يفعل التدخين الإلكتروني في الرئتين؟