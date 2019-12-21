ترامب يقر فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب للغاز بين روسيا وألمانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي بوتين (أرشيفية : الإنترنت)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قانون ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي «السيل الشمالي 2» (نورد ستريم 2) الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تعتقد واشنطن أنه سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، ويعزز بذلك نفوذ موسكو، فيما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة التدخل الأميركي في سياسة الطاقة التي يتبعها.

ويمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر بلطيق ويلتف خصوصا على أوكرانيا، ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، عن طريق ألمانيا، أكبر مستفيد من المشروع، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

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وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «معارضته الشديدة» لمواصلة بناء أنبوب «السيل الشمالي 2»، كما قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغن اورتيغاس.

أما روسيا فقد أكدت أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها. ويفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية خلال ستين يوما لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون.

أولوية أمنية

أُدرجت العقوبات في مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» التي بلغت قيمتها 738 مليار دولار. وكان مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس صادقا بأغلبية ساحقة على فرض هذه العقوبات. وأرسل القانون، الثلاثاء، إلى الرئيس ترامب الذي لم يكن أمامه خيار أمام الدعم الكبير للقانون سوى الموافقة، خاصة وأن خصومه يتهمونه بالتساهل حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السناتور الجمهوري تيد كروز حليف ترامب في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن وقف خط أنابيب «نورد ستريم 2» يجب أن يكون أولوية أمنية رئيسية للولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء، وأضاف «من الأفضل بكثير لأوروبا أن تعتمد على مصادر الطاقة من الولايات المتحدة بدلا من أن تفيد بوتين وتعتمد على روسيا وتعرض نفسها للابتزاز الاقتصادي».

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ومع ذلك، صوّت السناتور الجمهوري راند بول ضد مشروع القانون، معترضا على «محاولة فرض عقوبات على حلفاء في حلف شمال الأطلسي وربما شركات أميركية للطاقة».

وتقضي العقوبات الأميركية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط «السيل الشمالي 2» والخط الروسي التركي «ترك ستريم»، بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأميركية الممنوحة لهم.

وكانت غرفة التجارة الروسية الألمانية أكدت الأسبوع الماضي، أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة، ودعت إلى الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال اقرار القانون.

«أولسيز» تعلق أعمالها

ستسهدف هذه العقوبات خصوصا المجموعة السويسرية «أولسيز» التي تملك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب «بايونيرينغ سبيريت». وهذه السفينة تعاقدت مع مجموعة «غازبروم» الروسية للغاز لبناء القسم الواقع في عرض البحر «أوفشور» من الأنبوب.

وأعلنت المجموعة السويسرية في بيان تعليق أعمال بناء الأنبوب، مشيرة إلى أنها تنتظر حاليا «توضيحات تنظيمية وتقنية وبيئية من قبل السلطات الأميركية المختصة».

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وتبلغ كلفة أنبوب الغاز هذا حوالى عشرة مليارات يورو، تتولى الروسية «غازبروم» تمويل نصفها، بينما يأتي النصف الآخر من خمس شركات أوروبية هي «أو ام في» و«وينترشول دي» و«انجي» و«يونيبر» و«شل».

ومنذ بداياته، واجه المشروع عقبات عديدة. ولم يحصل «السيل الشمالي 2» على الضوء الأخضر من الدنمارك لعبور أراضيها قبل نهاية أكتوبر، ما يمكن أن يؤخر بدء تشغيله الذي كان مقررا في نهاية 2019.