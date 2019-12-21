جينبينغ يبلغ ترامب أن «التدخل الأميركي» يضر بالمصالح الصينية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ, (أرشيفية : الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أبلغ نظيره الاميركي دونالد ترامب الجمعة، أن تعليقات الولايات المتحدة وسلوكياتها فيما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبيت تضر بالعلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أشار شي خلال محادثة هاتفية مع ترامب إلى أن «سلوكيات الولايات المتحدة تدخلت في الشؤون الداخلية للصين وأضرّت بمصالحها، وهو ما يعد مسيئا الى الثقة المشتركة والعلاقات الثنائية»، وفق وكالة شينخوا الرسمية.

ونقلت الوكالة عن شي قوله إن الصين تأمل في أن «تنفّذ واشنطن بجدية» الأمور الهامة التي أجمع عليها الزعيمان خلال محادثتهما المتفرقة، وأن «تتنبه وتعلّق أهمية كبيرة على القضايا التي تثير قلق الصين، وتمنع التشويش على العلاقات الثنائية وجداول الأعمال الهامة».

وكشف ترامب الجمعة أنّه أجرى «نقاشا جيدا للغاية» مع نظيره الصيني حول الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين، لافتا إلى بحث مع شي قضية كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي، بالإضافة إلى الاضطرابات في هونغ كونغ.