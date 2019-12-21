«تويتر» يعلن إحباط عملية تلاعب اتهمت السعودية بالوقوف وراءها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 01:00 صباحا

أعلن موقع تويتر، الجمعة أنه سحب نحو ستة آلاف حساب «ضالع في عملية تلاعب وتضليل إعلامي، اتهم السعودية بالوقوف وراءها».

وأوضح تويتر، أن معظم هذه الحسابات كانت باللغة العربية، وتعيد على نطاق واسع نشر محتويات «رسائل لصالح السلطات السعودية»، وكان بعضها بالإنجليزية مستهدفا الراي العام الغربي، وفق وكالة «فرانس برس».

وانطلق الموقع لتفكيك هذه الشبكة في عام 2018، وتمكن من تحديد المشاركين فيها خريف 2019 بشكل أفضل واتخذ إجراءات صارمة في أكتوبر الماضي.

ومن هذه الحسابات الـ88 ألف نشر «تويتر» معلومات عن نحو ستة آلاف حساب ممثلة عن مجمل الحسابات بغرض «الشفافية».

وقال الموقع إن «التحقيقات الصارمة التي قامت بها فرقنا مكنتنا من ربط هذه الحسابات بعملية دعاية كبيرة، تتم عبر تويتر انطلاقا من السعودية».

وتعود المحتويات التي تم تداولها حتى العام 2016 وتبدو داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين كان مرشحا ثم بعد انتخابه رئيسا.

واعتمد العديد من الحسابات المورطة على أدوات آلية لإشاعة رسائل غير سياسية على نطاق واسع، بحسب «تويتر».

وتستخدم هذه الأدوات في الأوقات العادية لنشر إعلانات مهمة في حالات الأزمة ولا تنتهك قواعد الموقع، لكن «هذه الأساليب عقدت مهمة المراقبين الذين كان عليهم رصد التغريدات السياسية على حسابات تتقاسم أساسا محتويات غير سياسية بشكل آلي»، بحسب الشركة.

وتكافح مواقع مثل تويتر وفيسبوك العديد من عمليات توجيه الرأي العام، تتم خصوصا انطلاقا من الصين والهند وروسيا والسعودية.

وفي سبتمبر الماضي أفاد تقرير لمعهد أوكسفورد للإنترنت أن عدد الحملات تضاعف خلال عامين وأن مصدرها كان على حد السواء حكومات ديمقراطية ودكتاتورية.

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