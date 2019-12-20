كشمير تشهد أول صلاة جمعة في المسجد الكبير منذ حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 11:48 مساء
يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في سيرناغار في 20 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

اقيمت صلاة الجمعة في المسجد الكبير في إقليم كشمير الجمعة للمرة الأولى منذ أن الغت الهند وضع الحكم شبه الذاتي لهذه المنطقة المضطربة في أغسطس وفرضت حظر التجول.

وتجمع عدة آلاف من المصلين في مسجد «الجامع» في مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير، بعد أن أزالت السلطات الإجراءات الأمنية عند بواباته، على ما أظهرت صور، وتعد المنطقة التي يقع فيها مسجد «الجامع» معقلاً للمشاعر المعادية للهند، حيث غالبا ما تلي صلاة الجمعة تظاهرات تستقطب الالاف.

ويعتقد السكان المحليون أن الإغلاق الأخير للمسجد الذي بني في القرن الثالث عشر، كان الأطول منذ تقسيم كشمير بين الهند وباكستان العام 1947، وقبل حملة القمع، كان كبير رجال الدين والزعيم الانفصالي البارز مرويز عمر فاروق يلقي خطباً ورسائل سياسية في المسجد كل يوم جمعة.

وهو من بين الآلاف الذين احتجزتهم السلطات بعد الغاء الهند الحكم الذاتي وبينهم قادة انفصاليون معارضون للحكم الهندي للإقليم، وقال المصلون في المسجد لوكالة «فرانس برس» إنهم يخشون ألا يبقى المسجد مفتوحاً لأداء صلاة الجمعة.

وواجهت مساجد وأضرحة أخرى في كشمير الهندية ذات الغالبية المسلمة، قيوداً مماثلة في أوقات مختلفة على التجمعات الكبيرة خلال فترة الإغلاق.

وفي الخامس من اغسطس الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير وفرضت قيودا على الحركة والاتصالات وأرسلت آلاف من القوات لقمع الاضطرابات، وبدأت السلطات الهندية أخيرا تعيد خدمات الهاتف المحمول والرسائل النصيّة، لكن مستوى التوتر لا يزال مرتفعا.

وكشمير مقّسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وخاضت الدولتان حربين بسببها وكثيرا ما تندلع اشتباكات حدودية بينهما، وتشهد كشمير الهندية منذ 1989 تمرّدا انفصاليا أودى بأكثر من سبعين الف شخص، معظمهم من المدنيين. ويريد المتمردون الانفصاليون الاستقلال او الانضمام لباكستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جامعة بنغازي تحتفل بتخريج الدفعة 41 من طلبة الطب البشري