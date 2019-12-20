«فرانس برس»: ترامب أجرى محادثة هاتفية جيدة للغاية حول الاتفاق التجاري مع الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنّه أجرى «نقاشا جيدا للغاية» مع نظيره الصيني شي جينبينغ حول الحرب التجارية الواسعة النطاق الدائرة بين الدولتين، وكتب ترامب في تغريدة أن الصين «بدأت بالفعل وعلى نطاق واسع» شراء كميات كبيرة من السلع الزراعية الأميركية تماشيا مع اتفاق من المنتظر أن يجرى توقيعه قريبا.

ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق «المرحلة الأولى» لكنه أشار إلى ترتيبات جارية لـ«التوقيع بشكل رسمي»، تعد «المرحلة الأولى» حلا جزئيا سيشهد زيادة الصين وارداتها من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة، في حين ستخفف واشنطن الرسوم الجمركية الضخمة على الواردات الصينية.

إلا أن الاتفاق ما زال بعيدا عن التغييرات الأساسية في السياسات التجارية الصينية التي يطالب بها ترامب وسيتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية، قال ترامب إنه بحث مع شي أزمة كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي المتزايد التعقيد، بالإضافة إلى الاضطرابات في هونغ كونغ.