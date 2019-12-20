روحاني ينتقد قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي ويصفه بـ«غير العقلاني»

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة انتقادات للانسحاب «غير العقلاني» الاميركي من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو.

وقال روحاني، أول رئيس إيراني يزور اليابان منذ عقدين، «أدين بشدة الولايات المتحدة لانسحابها بشكل أحادي وغير عقلاني»، مضيفًا، «آمل أن تبذل اليابان ودول أخرى جهودا للحفاظ على هذا الاتفاق».

تأتي زيارة روحاني إلى اليابان بعد احتجاجات دامية الشهر الماضي اثر زيادة أسعار الوقود في إيران حيث يعاني الاقتصاد بشدة من العقوبات التي فرضتها واشنطن، وقد أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وبموجب الاتفاق الموقع في 2015، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير والالتزام بطبيعتها المدنية، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

وقلل الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي من أهمية الجانب المتعلق بالوساطة خلال الزيارة مؤكدا أن زيارة روحاني إلى اليابان «لا علاقة لها بقضايا مثل المفاوضات مع الأميركيين»، لكنه أضاف أن «أصدقاءنا اليابانيين يحملون بشكل عام رسائل أو مبادرات نرحب بها وندرسها جديا».

وحاول آبي سابقا إقامة جسور بين طهران وواشنطن حليفة اليابان. لكنه بقيم في الوقت نفسه علاقات وثيقة دبلوماسية واقتصادية مع إيران.

والأسبوع الماضي، صرح آبي الذي زار طهران في يونيو، أنه سيبذل «أقصى الجهود لخفض التوتر» في الشرق الأوسط، وخلال اجتماعه مع روحاني، قال آبي إن «اليابان ستواصل بتؤدة جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط»، طبقا لمسؤول حكومي ياباني، وقال المسؤول «لقد وافق الزعيمان على الحفاظ على اتصالات وثيقة بينهما».

وكانت اليابان من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني الخام، لكنها تخلت عن شراء الذهب الأسود من طهران امتثالا للعقوبات الاقتصادية الأميركية، وشرح رئيس الوزراء الياباني للرئيس روحاني خطة طوكيو لإرسال سفينتين من قوات الدفاع الذاتي إلى خليج عُمان لحماية سفن الشحن التي تعبره.

وقال يوشهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة «في قمة اليابان وإيران اليوم سنشرح سياسة اليابان، وهي سياسة تهدف إلى ضمان سلامة السفن اليابانية»، مضيفًا أن 90% من واردات اليابان من النفط الخام تأتي من المنطقة.

تأثير خطير

وصل روحاني إلى اليابان قادما من كوالالمبور حيث دعا الدول الإسلامية الخميس إلى محاربة «الإرهاب الاقتصادي» الأميركي، خلال قمة إسلامية دعت إليها ماليزيا، وقال أسامو مياتا، رئيس مركز الدراسات الإسلامية المعاصرة في اليابان لوكالة فرانس برس إن آبي سيجد صعوبة في إيجاد مسار للتسوية والتوفيق بين مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وروحاني.

وقال هيتوشي سوزوكي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد الاقتصاديات النامية لوكالة «فرانس برس» إن العقوبات الأميركية «لها تأثير خطير على كل جانب من جوانب الأنشطة في إيران؛ على حياة الناس اليومية وموازنة البلاد وتضخم أسعار السلع المستوردة».

وأضاف سوزوكي أنه «سيكون من الصعب تحقيق إنجازات ملموسة من اجتماع روحاني-آبي هذه المرة ، لكن على المدى الطويل، يمكن أن تحذر اليابان الولايات المتحدة من أن العقوبات الحالية لها تأثير سلبي خطير».

وقال إن «هذا قد يدفع السياسة الداخلية الإيرانية إلى التحرك في الاتجاه المعاكس الذي تأمله الولايات المتحدة، كأن يدفع المتشددين على سبيل المثال إيران في اتجاه استئناف تطوير برنامجها النووي، أو ظهور توجه مجاف للديموقراطية في إيران».