إيران: بومبيو بوق الغطرسة والخداع والإساءة

حسن روحاني الرئيس الإيراني (أرشيفية: الإنترنت)

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنه «بوق للغطرسة والخداع والإساءة»، معتبرة أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة «عقيمة وموهومة».

وفرضت واشنطن الخميس، عقوبات على قاضيين إيرانيين، بعد أن اتهمتهما بـ«إسكات» صوت الإيرانيين وإصدار أحكام بالإعدام على العديد من السجناء السياسيين، وفق وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا: الرئيس الإيراني: يجب محاربة الإرهاب الاقتصادي الأميركي

وكان أحد هذين القاضيين أبو القاسم صلواتي حكم خصوصا بالسجن عشر سنوات على الأميركي شيوي وانغ بتهمة التجسس قبل الإفراج عنه في بداية ديسمبر بعد ثلاث سنوات أمضاها في السجن، في إطار عملية تبادل بين إيران والولايات المتحدة.

وقال بومبيو عند الإعلان عن العقوبات في خطاب بواشنطن: «نحن سعداء لإطلاق سراح شيوي لكن ما كان ينبغي أن يدان أو يسجن في الأساس.. هذا القاضي الذي يرأس فرعا للمحكمة الثورية في طهران أداة قمع يشرف عليها النظام، وليس صديقا محايدا للعدالة».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن «مثل هذه الأساليب لن تجديهم نفعا»، مؤكدا أن بومبيو «لا يرقى إلى مستوى أي وزير للخارجية في العالم ولا مكانة له في هذه الساحة».

وأضاف أن وزراء الخارجية ينادون عادة بالسلام والمصالحة والحوار والاحترام، في حين أن بومبيو هو بوق للغطرسة والخداع والإهانة والإساءة، وفق الوكالة الفرنسية.