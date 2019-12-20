الادعاء البلجيكي يطلب السجن ثلاثين عاما لرواندي أدين بجريمة إبادة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 01:53 مساء
الرواندي فابيان نيريتسي أمام قصر العدل في أول أيام محاكمته في بروكسل، 4 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

طلب الادعاء في محكمة جنايات بروكسل اليوم الجمعة، إنزال عقوبة السجن ثلاثين عاما بالمسؤول الرواندي الكبير السابق، فابيان نيريتسي، الذي أدين الخميس بارتكاب جريمة إبادة في بلده في 1994.

وطلب المدعي العام من المحلفين «الإبقاء على أقصى درجة للخطورة التي اتسمت بها الوقائع (...) هذه الرغبة في القضاء على الآخر»، واصفا الرجل الذي ينتمي إلى إثنية الهوتو (71 عاما) بأنه «عديم الرحمة»، وفق «فرانس برس».

وكانت محكمة جنايات بروكسل دانت مساء الخميس، نيريستي بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب لمشاركته في إبادة إثنية التوتسي العام 1994.

كما دين فابيان نيريستي الذي يؤكد براءته بتسع «جرائم حرب» ارتكبت في كيغالي في أبريل 1994، واثنتين أخريين ارتكبتا في الأسابيع اللاحقة في مناطق ريفية بعيدة عن العاصمة.

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