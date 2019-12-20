ماكرون يحتفل بعيد الميلاد مع جنود فرنسا في ساحل العاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 12:56 مساء
لوحة إعلانية لرئيسي فرنسا وساحل العاج في العاصمة أبيدجان، 19 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

يصل الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى ساحل العاج للاحتفال بعيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين في الخارج، في زيارة تستمر 48 ساعة بعيدا عن أزمة إصلاح أنظمة التقاعد في بلده.

واستعد المعسكر الفرنسي في بور بويت لاستقبال الرئيس ماكرون فور مغادرته مطار أبيدجان. وبعد مراسم الشرف العسكرية، سيتحدث الرئيس الفرنسي إلى نحو ألف جندي في القاعدة قبل أن يجلس معهم في خيمة كبيرة نصبت على أرض لكرة القدم، لتناول عشاء يعده منذ أيام طباخ الإليزيه غيوم غوميز، حسب «فرانس برس».

وكما فعل في النيجر في 2017 وفي تشاد في 2018، يتوقع أن يدعو ماكرون الفرنسيين إلى التفكير في الجنود الفرنسيين «الذين اختاروا الالتزام في مواجهة تهديد دائم»، وهي المفردات التي استخدمها في قاعدة نجامينا العام الماضي.

وكانت زيارة ماكرون لنجامينا العام الماضي جرت في أوج أزمة حراك السترات الصفراء التي هزت بقوة رأس السلطة الفرنسية، فيما لا تبدو الأجواء أفضل هذا العام؛ إذ إن السلطة التنفيذية تواجه منذ 16 يوما إضرابا لقطاع النقل يسبب اضطرابات كبيرة في الرحلات في عطلة عيد الميلاد.

مأساة مالي
وسيتحدث ماكرون في زيارته للمعسكر الفرنسي عن المأساة الأخيرة التي شهدها الجيش الفرنسي والمتمثلة بخسارة 13 من جنود عملية برخان، في حادث تصادم مروحيتين خلال عملية لمكافحة الإرهابيين في مالي.

وقال قائد القوات الفرنسية في أبيدجان الكولونيل فريديريك غوتييه، إن قواته التي تتألف من 950 رجلا أرسل 84% منهم لمهمة قصيرة الأمد تبلغ أربعة أشهر، موجودة بطلب من سلطات ساحل العاج في إطار اتفاق بين البلدين.

وسيطلق ماكرون مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا غدا السبت مشروع بناء «الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب» التي ستصبح مركزا للتأهيل في هذا المجال.

وبعد زيارته ساحل العاج سيتوقف ماكرون، الأحد، لثلاث ساعات في نيامي لإجراء محادثات مع نظيره النيجري محمدو يوسفو، ويحيي ذكرى 71 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم على ثكنة عسكرية أخيرا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جامعة بنغازي تحتفل بتخريج الدفعة 41 من طلبة الطب البشري