تظاهرات نيودلهي.. قطع خدمة الاتصالات بأمر حكومي

الشرطة الهندية تنتشر في نيودلهي خلال تظاهرة احتجاج على قانون الجنسية الجديد، 19 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

أعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند اليوم، الخميس، أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية، وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.

وقال الناطق باسم شركة «فودافون»، إن الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي، وفق «فرانس برس».

من جهتها، أكدت شركة «أريتيل» بدورها الإجراءات، فيما ذكرت تقارير أن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات.

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ومنعت السلطات الهندية أمس الأربعاء، التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون الذي تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا.

ويسمح القانون الجديد الذي صوت البرلمان عليه الأسبوع الماضي بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.