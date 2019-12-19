الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى رفع القيود عن الدبلوماسيين الإيرانيين

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الأمم المتحدة في نيويورك، (أرشيفية: ا ف ب)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار أمس الأربعاء، الولايات المتحدة التي تستضيف مقر المنظمة الأممية، إلى رفع القيود التي تفرضها على الدبلوماسيين الإيرانيين، منددة أيضا بعدم منح واشنطن تأشيرات إلى دبلوماسيين روس.

ومنذ الصيف الماضي، يخضع الدبلوماسيون الإيرانيون إلى قيود تفرضها واشنطن على تحركاتهم عند زيارتهم الولايات المتحدة، وهم ملزمون إلى حد بعيد بالبقاء في المنطقة التي تحيط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أو مقر البعثة الإيرانية أو بيت السفير.

والقرار الأممي الذي اقترحته قبرص بالنيابة عن بلغاريا وكندا وكوستاريكا وساحل العاج، أُقر بالإجماع دون الحاجة إلى طرحه للتصويت. وبعكس قرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكن لها تأثير سياسي.

قيود على الروس والإيرانيين

وأفاد دبلوماسيون أن القرار لا يذكر دولا محددة بالاسم، لكنه يشير بشكل أساسي إلى القيود المفروضة على إيران إضافة إلى رفض منح تأشيرات لوفد روسيا خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر الماضي.

وقال القرار إن الأمم المتحدة «تحض الدولة المضيفة على إزالة جميع قيود السفر المتبقية التي فرضتها على موظفي بعض البعثات»، مضيفا أن الأمم المتحدة «تأخذ على محمل الجد» قيود السفر وشكاوى «البعثتين» اللتين تقولان إنه تتم إعاقتهما عن القيام بعملهما.

وازداد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مايو العام الماضي، عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي للعام 2015 مع إيران.

وفي سبتمبر الماضي اشتكى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة من عدم قدرته على زيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في مستشفى أميركي.

وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها العميق بشأن عدم إصدار تأشيرات دخول لممثلي بعض الدول الأعضاء»، في إشارة إلى 18 دبلوماسيا روسيا رفضت الولايات المتحدة منحهم تأشيرات في سبتمبر.