ميركل: بكين لم تضغط لإشراك «هواوي» في تطوير شبكة الجيل الخامس بألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في البرلمان في برلين، 18 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، إن بكين لم تمارس أي ضغوط لإشراك «هواوي» في تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس في ألمانيا، وسط مخاوف من إمكان استغلال مجموعة الاتصالات الصينية لأغراض التجسس.

وأضافت ميركل ردا على سؤال عما إذا سعت الصين للتأثير على قرار ألمانيا «لم أسمع بأي ضغوط من قبل السلطات الرسمية الصينية»، وأكدت أن برلين ستفرض معايير أمنية صارمة «لكنها لن تمنع الشركات الصينية من المشاركة في هذه العملية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتابعت المستشارة الألمانية خلال جلسة استجواب برلمانية، «أنا ضد استبعاد أي شركة، لكني أؤيد القيام بكل ما باستطاعتنا لضمان الأمن». وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها بشدة إشراك المجموعة الصينية في تطوير شبكات الجيل الخامس، ترفض ألمانيا حتى الآن منع «هواوي» من أداء أي دور في هذا الأمر محليا.

«اتهامات لألمانيا باسترضاء الصين»

ويتّهم معارضو قرار برلين الحكومة الألمانية بـ«أنها تحاول استرضاء الصين، أكبر شركائها التجاريين، وإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية»، في وقت تنفي هواوي بشدة الاتهامات بأن «أجهزتها يمكن أن تستخدم للتجسس لمصلحة بكين».

وقال رئيس الشركة ليانغ هوا، لـ«فرانس برس» إن الحكومة الصينية لم تطلب يوما من هواوي أن تتجسس على زبائنها، وأضاف «في السنوات الثلاثين الماضية لم نتلق أي طلب كهذا. وفي المستقبل إن قُّدم طلب كهذا فسنرفضه».

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ويعتبر خبراء اتصالات أن الشركة رائدة في مجال تجهيزات شبكة الجيل الخامس على صعيدي التكنولوجيا والأسعار، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمر الشركات الأميركية بعدم التعامل مع «هواوي» بسبب المخاوف من التجسس.

كما حض ترامب دولا أخرى على القيام بالمثل، وبالفعل اتخذت أستراليا واليابان خطوات لمنع «هواوي» من المشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس، أو فرضت قيودا صارمة عليها، وهذا الشهر لمح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى أن بلاده قد تحذو حذوهما.