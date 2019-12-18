الموفد الأميركي يصل كابول لوضع «اللمسات الأخيرة» على اتفاق مع حركة طالبان

زلماي خليل زاد في الدوحة، 8 يوليو 2019. (فرانس برس).

التقى الموفد الأميركي الخاص للمحادثات مع حركة طالبان، زلماي خليل زاد، اليوم الأربعاء، الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول، وفق ما ذكر مسؤول، في إطار مساع جديدة للتوصل إلى اتفاق مع الحركة المتمردة.

وناقش الموفد الأميركي والرئيس غني عددًا من المواضيع بينها ضرورة وقف إطلاق النار، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئيس الأفغاني، صديق صديقي، الذي قال إن«الرئيس عبر أيضا عن مخاوفه إزاء استمرار أعمال العنف التي تشنها حركة طالبان»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف صديقى أن «الرئيس شدد على أن حكومة أفغانستان وشعبها يريدان سلاما مستداما»، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن خليل زاد التقى قادة أفغانا لمناقشة «جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع طالبان».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية لـ«فرانس برس»، «إذا أمكن التوصل إلى اتفاق، يجب أن تتحول هذه العملية إلى مفاوضات بين الأفغان أنفسهم» في إشارة إلى المناقشات التي ترغب واشنطن في أن تجري بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

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وسعى خليل زاد طوال أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق مع طالبان يتيح خفض الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة المسلحة. ورغم ان الولايات المتحدة ابقت غني في صورة التطورات، إلا أن الرئيس استُبعد من المفاوضات لأن طالبان ترفض الاعتراف بسلطته.

وفي قرار مفاجئ، علق ترامب مطلع سبتمبر المفاوضات التي بدأت قبل عام، بينما كان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق، وجاء إعلانه بعد هجوم في كابول أسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أميركي. واستؤنفت المحادثات في 7 ديسمبر وسط تراجع وتيرة أعمال العنف في كابول لكن تم تعليقها مجددا بعد هجوم آخر لطالبان، وهذه المرة على قاعدة باغرام الجوية شمال كابول.