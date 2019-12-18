«بوكو حرام» تقتل 14 مدنيا في تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 09:05 مساء

قال مسؤول محلي، الأربعاء، إن مسلحين من جماعة «بوكو حرام» قتلوا 14 مدنيا في تشاد وأصابوا خمسة آخرين، في غارة ليلية على مخيم للصيادين في الجزء الشمالي الشرقي من بحيرة تشاد.

واستهدف الهجوم مخيما للصيادين بالقرب من قرية كايجا على بحيرة تشاد، التي تعاني من وجود المتشددين منذ العام 2009، حسب «رويترز»

وتقاتل «بوكو حرام» على مدى عشر سنوات لإقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا، وشنت غارات متكررة عبر الحدود التي تفتقر إلى الحراسة داخل تشاد والنيجر والكاميرون. وقال المسؤول ديمويا سوابيبي: «وصل المهاجمون ليلا وهاجموا الصيادين». وأضاف أن هناك 13 شخصا آخرين مفقودين إضافة إلى القتلى الأربعة عشر.

وفي مارس قتل متشددو «بوكو حرام» 23 جنديا تشاديا على الأقل في هجوم ليلي، في واحد من أدمى الهجمات التي يشنها المتشددون داخل تشاد. والجنود التشاديون جزء من قوة في غرب أفريقيا تدربها الولايات المتحدة تستهدف التصدي لـ«بوكو حرام». وعلى مدى العقد المنصرم أودى العنف بأرواح أكثر من 30 ألف شخص وأجبر نحو مليونين آخرين على النزوح من ديارهم.

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