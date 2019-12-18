الأمن اللبناني يغلق طرقا فرعية تؤدي إلى ساحات التظاهر في بيروت

عنصرا أمن يقفان قرب جدار من عوائق اسمنتية تم وضعها صباح الاربعاء في وسط بيروت لإقفال عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى ساحتي التظاهر بعد أعمال شغب تكررت في الأيام الأخيرة. (أ ف ب)

أغلقت قوى الأمن، بالعوائق الإسمنتية، طرقًا فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت، الأربعاء، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية، على وقع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ شهرين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تأجيل الموعد لمرتين جراء تعثر التوافق على مرشح، وفق «فرانس برس».

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وشوهدت عوائق إسمنتية مستطيلة الشكل موضوعة منذ الصباح على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو «حزب الله» و«حركة أمل» للوصول إلى ساحات التظاهر والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والإثنين.

وقال ضابط في وسط بيروت، لم يكشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح، الأربعاء، إن الهدف من هذه الإجراءات حماية ساحات التظاهر وضمان عدم تشتت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات، ما يخولها السيطرة أكثر على الوضع الأمني.

وحاول عشرات الشبان الذين قدموا سيرًا على الإقدام من منطقة الخندق الغميق السبت دخول ساحة التظاهر، مرددين هتافات «شيعة شيعة» قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية.

وأعادوا الكرة ليل الإثنين، وتصادموا مع قوات الأمن والجيش على مدى ساعات، كما أحرقوا خيم المعتصمين وثلاث سيارات على الأقل كانت مركونة في وسط بيروت، احتجاجًا على تداول شريط فيديو لشاب متحدر من مدينة طرابلس شمالًا، يقيم خارج البلاد، تضمن إساءات لمقدسات الطائفة الشيعية. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

لبنان: عشرات الجرحى في بيروت جراء مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين

كما شهد وسط بيروت في عطلة نهاية الأسبوع مواجهات تعد الأعنف بين قوات الأمن والمتظاهرين ضد السلطة السياسية، الذين حاولوا دخول طريق يؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان. وأوقعت هذه الصدامات عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين، غالبيتها حالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع وجروح نتيجة الرشق بالحجارة.

وتفاديًا لمحاولات اقتحام جديدة، وضعت القوات الأمنية الثلاثاء حاجزًا حديديًّا ثابتًا في الشارع. وبينما شهد وسط بيروت هدوءًا نسبيًّا، ليل الثلاثاء، هاجم عشرات الشبان من مناصري «حركة أمل» خيمًا للمعتصمين في قرية كفرمان المحاذية لمدينة النبطية جنوبًا.