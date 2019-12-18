ترامب يتهم بيلوسي بـ«تقويض الديمقراطية» على خلفية السعي لعزله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 08:44 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 12 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، زعيمة الديمقراطيين في «الكونغرس» نانسي بيلوسي، بـ«تقويض الديمقراطية» في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب.

وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي «بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة، فإنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية»، مضيفا: «التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، اعتبارا من اليوم الأربعاء، على تهمتين تبنتهما اللجان ضد ترامب: «استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس».

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وأضاف ترامب مخاطبا بيلوسي أن التهمة الأولى «باطلة تماما، ولا قيمة لها، ومن إنتاج خيالك». ويتهم الرئيس الأميركي بتجميد مساعدة عسكرية لـ«كييف»؛ بهدف إجبار الرئيس الأوكراني على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

وأكد ترامب مجددا أن حديثه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان «بريئا تماما»، مشددا على أنه لم يمارس «أي ضغوط» على كييف، كما وصف التهمة الثانية بأنها «عبثية وخطيرة».

وتابع مخاطبا بيلوسي: «إنك غير قادرة على القبول بحكم صناديق الاقتراع خلال انتخابات 2016 الكبيرة»، معتبرا أن تصويت مجلس النواب «لا يعدو كونه محاولة انقلاب غير قانونية». وفي إمكان ترامب التعويل على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ التي ستحاكمه لتجنب العزل.

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